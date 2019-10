US-Militär greift al-Bagdadi an

per Mail teilen

Das US-Militär hat Medienberichten zufolge den Chef der Terrorgruppe IS, Abu Bakr al-Bagdadi, angegriffen. Der Militäreinsatz fand demnach in der Provinz Idlib in Nord-Syrien statt, wo sich der Iraker al-Bagdadi versteckt haben soll. Einzelne US-Medien berichten unter Berufung auf Militärkreise, dass al-Bagdadi dabei getötet wurde. Eine DNA-Analyse werde abgewartet, um das endgültig zu bestätigen, heißt es. Al-Bagdadi wurde bereits mehrfach für tot erklärt. Das Weiße Haus hat mitgeteilt, dass US-Präsident Trump gegen 14 Uhr unserer Zeit eine -Zitat- "bedeutende Ankündigung" plant.