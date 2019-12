US-Menschenrechtsorganisation verklagt Apple, Tesla und weitere Konzerne

Eine Menschenrechtsorganisation in den USA verklagt Apple, Microsoft, Tesla und Dell. Die Organisation wirft den Konzernen vor, von Kinderarbeit in der Demokratischen Republik Kongo zu profitieren. Einem Gericht in Washington liegt jetzt eine Sammelklage im Namen von 14 Opfern vor. Das sind Angehörige von Kindern, die im Kongo beim Abbau von Kobalt in Bergwerken getötet oder verstümmelt wurden. Kobalt wird unter anderem in Batterien von Elektroautos oder in Smartphones verbaut. Nach Schätzungen verfügt die Demokratische Republik Kongo über 65 Prozent der weltweiten Kobaltreserven. Wegen Kinderarbeit und miserabler Arbeitsbedingungen wird der Abbau dort kritisiert.