Heute will das US-Repräsentantenhaus offiziell das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump einleiten. Der hat einen Wutbrief an die Demokraten verfasst. Was steckt dahinter?

Jetzt wird es ernst: Sechs Stunden soll im Repräsentantenhaus über die beiden Anklagepunkte gegen Trump - Machtmissbrauch und Behinderung des Kongresses - debattiert werden. Dann werden alle Abgeordneten einzeln aufgerufen und geben ihre Stimme ab.

Die Wahrscheinlichkeit, dass das Impeachment-Verfahren tatsächlich eingeleitet wird, ist sehr groß, weil die Demokraten im Repräsentantenhaus eine komfortable Mehrheit haben. Anders sieht es im Senat aus, der als Gericht über die Anklage entscheiden muss: Weil dort die Republikaner in der Mehrheit sind, wird Trump aller Voraussicht nach freigesprochen.

Eigentlich könnte Donald Trump relativ entspannt sein, denn im Senat wird das Impeachment-Verfahren sehr wahrscheinlich scheitern. dpa Bildfunk picture alliance/Jacquelyn Martin/AP/dpa

Trump schreibt einen Wutbrief an Pelosi

Eigentlich könnte sich der US-Präsident also entspannt zurücklehnen. Tut er aber nicht. Stattdessen hat er einen Wutbrief an die Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, geschrieben und ihr schwere Vorwürfe gemacht. Er sei Opfer einer Hexenjagd, die Demokraten würden ihre Macht missbrauchen und sich in die Wahlen einmischen. Liegen die Nerven bei Trump wirklich blank?

Experte: Wut ja - aber auch viel Taktik

Trump sei zwar wütend, so die Einschätzung von Martin Thunert, Politikwissenschaftler am Heidelberg Center for American Studies, doch hinter dem Brief steckten vor allem taktische Erwägungen, erklärte er im SWR: "Er blickt auf die Wiederwahl. Und indem er das als illegitimen Prozess hinstellt - und er auch auf Zitate verweisen kann, dass einige Demokraten schon nach seiner Wahl gesagt haben, er muss entfernt werden - glaubt er sicher, dass er damit nicht nur seine Basis hinter sich versammeln kann, sondern dass er vielleicht auch den einen oder anderen unabhängigen Wähler überzeugen kann, dass das ein politisch motivierter Prozess ist."

Dauer 3:46 min Politikwissenschaftler Thunert zu Trumps Wutbrief Der Politikwissenschaftler Dr. Martin Thunert vom Heidelberg Center for American Studies hält Trumps Wutbrief für Taktik. SWR Aktuell Moderator Andreas Herrler hat mit ihm gesprochen.

Impeachment-Verfahren könnte Trump auch nützen

Wird das Impeachment-Verfahren, wenn es denn wie erwartet scheitert, Trump doppelt nützen, weil er im Amt bleibt und seine Anhänger hinter sich versammelt? Politikwissenschaftler Thunert ist sich nicht sicher: "Wir haben noch keine Erfahrung, was passiert, wenn ein Präsident in seiner ersten Amtszeit impeached wird und ob ihn das nicht doch auch beschädigt."

Die bisher angeklagten Präsidenten mussten sich danach keiner Wiederwahl stellen. "Deshalb haben wir keine Erfahrungswerte, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es ihm zumindest nicht schaden wird."