US-Justizausschuss nimmt Trump ins Visier

In den USA will der Justizausschuss im Repräsentantenhaus Ermittlungen gegen Präsident Trump einleiten - und zwar wegen Machtmissbrauch, Korruption und Behinderung der Justiz. Das hat der Vorsitzende des Ausschusses Jerrold Nadler dem amerikanischen Fernsehsender ABC gesagt. Dafür sollen Dokumente von mehr als 60 Personen aus dem Umfeld des Präsidenten untersucht werden - auch von Familienangehörigen. Nadler sagte, die Demokraten, die seit den Zwischenwahlen die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben, müssten ihre Aufgabe, die Rechtsstaatlichkeit zu schützen, ernst nehmen. Die Republikaner hätten Trump in seinen ersten beiden Amtsjahren geschont. Der Justizausschuss wäre verantwortlich für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren. Davon sei man aber noch weit entfernt, so der Vorsitzende. Trump selbst hat auf Twitter geschrieben, er sei unschuldig und Opfer einer Hexenjagd.