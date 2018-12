Die US-Grenzschutzbehörde will offenbar alle Migranten-Kinder, die zurzeit in Gewahrsam sind, medizinisch untersuchen lassen. Zuvor waren zwei Kinder aus Guatemala in Gewahrsam gestorben - ein 7-jähriges Mädchen an Dehydrierung und ein 8-jähriger Junge aus noch ungeklärter Ursache. In den USA werden tausende Kinder festgehalten, die mit ihren Eltern illegal eingereist sind.