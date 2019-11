Amerikanische Grenzbeamte dürfen elektronische Geräte bei der Einreise in die USA nur noch durchsuchen, wenn sie einen konkreten Verdacht haben. Das geht aus einer Entscheidung des Bundesgerichts in Boston hervor. Das Recht auf Privatsphäre gelte auch auf Reisen, hieß es zur Begründung. Geklagt hatten zwei Bürgerrechtsorganisationen im Namen von elf Betroffenen, deren Smartphones und Laptops an der Grenze einfach so durchsucht worden waren.