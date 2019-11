US-Außenminister Pompeo mahnt und warnt

US-Außenminister Mike Pompeo hat bei einer Rede in Berlin vor einer Bedrohung durch Russland und China gewarnt. Anlässlich des 30. Jahrestags des Mauerfalls sagte er, Russland - angeführt von einem ehemaligen KGB-Offizier - marschiere in seine Nachbarländer ein und bringe Oppositionelle um. Die kommunistische Führung in Peking foltere und unterdrücke Andersdenkende. Die Opposition in Russland und in China sei in der Situation, in der sich Regimegegner in der DDR befunden hätten. Der US-Außenminister mahnte, die USA und Deutschland müssten gemeinsam die durch den Fall des Eisernen Vorhangs gewonnen Werte verteidigen. Pompeo wird am Nachmittag von Bundeskanzlerin Angela Merkel empfangen.