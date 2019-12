UNO warnt vor humanitärer Katastrophe in Idlib

UNO-Generalsekretär António Guterres warnt vor einer humanitären Katastrophe in der syrischen Region Idlib. Bei den jüngsten Kämpfen seien dutzende Zivilisten verletzt und getötet worden. Zehntausende seien auf der Flucht in Richtung Türkei. Eine sofortige Waffenruhe sei notwendig - und die Vereinten Nationen müssten die Möglichkeit bekommen, die Menschen in Idlib zu versorgen. Die Gegend im Nordwesten Syriens ist noch in der Hand der Assad-Gegner. Sein Militär bekämpft die Rebellen dort gemeinsam mit Russland. Etwa drei Millionen Zivilisten sollen sich noch im Kampfgebiet aufhalten.