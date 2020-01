UNO ruft Griechenland zur Achtung von Menschenrechten auf

Die griechische Regierung will Flüchtlinge stärker daran hindern, aus der Türkei auf griechische Inseln überzusetzen. Sie will dafür auf dem Mittelmeer schwimmende Barrieren aus Kunststoff testen. Das hat das Verteidigungsministerium in Athen angekündigt. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 70.000 Flüchtlinge illegal aus der Türkei nach Griechenland. Die Aufnahmelager auf den Inseln sind überfüllt. Der Sprecher des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) in Athen, Boris Cheshirkov, rief Griechenland dazu auf, die Menschenrechte von Migranten zu achten. Das Land habe das legitime Recht, seine Grenzen zu kontrollieren. "Dabei müssen aber die Menschenrechte geachtet werden. Zahlreiche Migranten, die aus der Türkei nach Griechenland übersetzen, sind nämlich Flüchtlinge", so Cheshirkov.