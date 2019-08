Mehr als die Hälfte der Flüchtlingskinder auf der Welt geht nicht in die Schule. Das hat das UNO- Flüchtlingshilfswerk UNHCR mitgeteilt. Demnach haben momentan rund 3,7 Millionen Flüchtlingskinder keinen Zugang zu Bildung - vor allem in Ländern wie Uganda, Sudan, Türkei und Pakistan. Die UNO fordert, dringend in die Bildung der jungen Menschen zu investieren. Nur so könnten sie in ihren Aufnahmeländern einen Beitrag leisten.