UNO-Vollversammlung mit Generaldebatte

Bei der UNO-Vollversammlung in New York beginnt heute die jährliche Generaldebatte mit mehr als 130 Staats- und Regierungschefs. Zu den ersten Rednern werden US-Präsident Donald Trump und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gehören. Macron kündigte an, sich für ein Treffen von Trump mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani einzusetzen - er will beide Politiker in persönlichen Gesprächen davon überzeugen. Bei der Generaldebatte wird für Deutschland Außenminister Heiko Maas (SPD) voraussichtlich gegen Ende der Woche sprechen.