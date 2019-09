Irans Präsident Hassan Ruhani und Außenminister Mohammed Sarif können an der UNO-Vollversammlung in New York teilnehmen. Die US-Behörden haben ihnen schließlich doch Visa ausgestellt, heißt es aus dem Iran. Zuvor hatten sich die Iraner darüber beschwert, dass die USA die Einreise der beiden verweigern würden. Sarif will noch heute in die USA fliegen, Ruhani kommende Woche.