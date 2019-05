Weil gerade fast überall auf der Erde die Baubranche boomt, verschwinden ganze Strände. Der Sand wird knapp, warnt die UNO. Und sogar mafiöse Strukturen im Handel damit wachsen.

Hier ein neues Einkaufszentrum, dort wächst ein ganzes Event-Dorf aus dem Nichts, woanders baut jemand einen Wolkenkratzer - die Baubranche boomt. Weltweit entstehen gerade Gebäude, Freizeitparks, Infrastruktur - auch, weil mehr Menschen in die Städte ziehen. Und für all diese Projekte brauchen die Bauunternehmen Sand.

Die Nachfrage nach Sand und Kies ist einer aktuellen Studie der Vereinten Nationen (UNO) zufolge in 20 Jahren um das Dreifache gewachsen. 40 bis 50 Milliarden Tonnen Sand pro Jahr werden gehandelt. Damit ist Sand gemessen am Volumen nach Wasser der größte gehandelte Rohstoff weltweit. Der Bedarf steige laut Schätzungen der UNO jedes Jahr um 5,5 Prozent. Auch in der Glas- und Elektronikproduktion wird Sand gebraucht.

Mehr Sand verwendet als nachkommt

Das lässt Strände und natürliche Flussläufe verschwinden und den Schwarzmarkt blühen:

"Flüsse, Deltas und Küsten werden ausgewaschen, Sand-Mafias blühen, und der Bedarf steigt." Aus der Sand-Studie des UNO-Umweltprogramms (Unep)

Das Problem dahinter ist: Es wird mehr Sand verwendet als nachkommt. Wenn sich Gletscher bewegen, zerreiben sie dabei etwa Gestein, das zu Sand wird. Dieses landet als Sediment in Gewässern, entsteht aber nur sehr langsam. Wüstensand hingegen eignet sich aufgrund seiner Struktur nicht zum Bauen.

Die Folgen des Abbaus können schwer wiegen, heißt es in dem Bericht. Wenn ganze Strände verschwinden, beeinflusst das etwa die Tourismusbranche. In Flüssen und in Mangrovenwäldern dezimiert das Sandabgraben die dort lebenden Krabben. Flussufer können durch den Abbau instabil werden, was zu mehr Überschwemmung führen kann.

Sand-Mafia trägt ganze Strände ab

Es ist bereits eine Sand-Mafia entstanden, weil der Rohstoff so knapp und so gefragt ist. In Marokko hätten Schmuggler der UNO-Studie zufolge so viel Sand an einem Küstenstreifen abgetragen, dass nur noch Steine übrig seien. Und am Mekong mache sich der Sandabbau in Laos, Thailand und Kambodscha unmittelbar am Flussdelta in Vietnam bemerkbar, welches die Erosion langsam abträgt.

Der Stadtstaat Singapur in Südostasien sei der größte Sandimporteur der Welt, heißt es in dem Bericht. Damit sollen etliche Ehrgeizige Bauwerke realisiert werden. Singapur habe seine Landfläche in den vergangenen 40 Jahren um 20 Prozent oder 130 Quadratkilometer erweitert. Dazu seien allein in den vergangenen 20 Jahren nach Schätzungen mehr als 500 Millionen tonnen Sand eingeführt worden.

UNO verlangt internationale Regeln zum Sandabbau

Die Vereinten Nationen verlangen eine Regulierung des Sandmarktes sowie eine Bewirtschaftung der weltweiten Sandbestände. Internationale Regeln sollen laut dem Umweltprogramm Unep festlegen, wie viel Sand wo und wie schonend abgebaut werden kann.

Auf Prestigebauten ohne echten Nutzen solle verzichtet werden. Sand könne in eingen Bauwerken außerdem ersetzt werden - zumindest teilweise. Unternehmen sollten Recycling-Material für den Bau weiter entwickeln.