UNO-Menschenrechtsrat erhebt Vorwürfe gegen Israel

Eine Untersuchungskommission des UNO-Menschenrechtsrats erhebt schwere Vorwürfe gegen Israel. In einem in Genf veröffentlichten Bericht wirft die Kommission israelischen Scharfschützen vor, an der Grenze zu Gaza gezielt auf Kinder und Menschen mit Behinderungen zu schießen. Dies müsse als Kriegsverbrechen gewertet werden. Die israelische Regierung müsse das umgehend untersuchen. Die Kommission kritisierte in ihrem Bericht auch die radikalislamischen Hamas, die nicht verhindere, dass Palästinenser Brandbomben Richtung Israel abfeuerten. Seit Ende März protestieren Bewohner von Gaza im Grenzraum gegen die seit Jahren von Israel verhängte Blockade.