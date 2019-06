UNO-Klimakonferenz in Bonn hat begonnen

Zum Start der UNO-Klimakonferenz in Bonn ruft die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten dazu auf, konsequent Mehrwegflaschen aus robustem Plastik oder Glas einzusetzen. Nach einer Studie der Deutschen Umwelthilfe könnten so jedes Jahr rund 1,4 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Umweltverbände haben die europäischen Regierungen außerdem aufgefordert, sich insgesamt mehr für den Klimaschutz zu engagieren. Auf der zehntägigen Konferenz geht es vor allem um die konkrete Umsetzung des Pariser Abkommens, zum Beispiel über Emissionsrechte und Finanzierungen. Die rund 3.000 Konferenzteilnehmer wollen außerdem weitere Treffen in New York und in Santiago de Chile vorbereiten