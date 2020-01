per Mail teilen

Experten der UNO empfehlen, dass mindestens 30 Prozent der Erdoberfläche unter Naturschutz gestellt werden und das bis zum Jahr 2030. Dadurch solle das Artensterben und die Zerstörung von Ökosystemen gebremst werden, heißt es in einem Konzept, das in New York veröffentlicht worden ist. Darin steht außerdem, dass bis dahin die Umweltverschmutzung durch Pestizide und Plastik halbiert werden soll. Im Oktober sollen Regierungsvertreter aus fast 200 Ländern den Plan bei einer UNO-Konferenz prüfen.