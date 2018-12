UNO-Beobachtungsmission im Jemen hat begonnen

Die UNO-Beobachtermission zur Überwachung des Waffenstillstands im Jemen nimmt ihre Arbeit auf. Ihr Leiter, der niederländische Ex-General Patrick Cammaert, ist in dem Bürgerkriegsland eingetroffen. Er wird zunächst nur von einem Vortrupp der Mission begleitet. Nach Gesprächen mit der international anerkannten Regierung in Aden will er in die von Rebellen kontrollierten Städte Sanaa und Hodeida weiterreisen.

Der Uno-Sicherheitsrat hatte am Freitag einstimmig beschlossen, zivile Beobachter nach Hodeida zu entsenden. Sie sollen unter anderem den geplanten Anzug der Rebellen aus der Stadt überwachen und den Betrieb des Hafens sicherstellen. Der Hafen ist entscheidend für die Versorgung der notleidenden Bevölkerung mit Hilfsgütern.