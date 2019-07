UNO: Angriff auf Flüchtlingslager ist mögliches Kriegsverbrechen

Die Vereinten Nationen sehen im Luftangriff auf ein Flüchtlingslager in Libyen ein mögliches Kriegsverbrechen. Es handle sich um einen krassen Verstoß gegen Menschenrechte, sagte der UNO-Sondergesandte für Libyen, Ghassan Salamé. Er rief die Internationale Gemeinschaft auf, die Schuldigen zu bestrafen. Bei dem Luftangriff in der Nacht wurden mindestens 44 Menschen getötet und 130 weitere verletzt. Die libysche Regierung gibt dem abtrünnigen General Chalifa Haftar die Schuld an dem Angriff. Bei den Opfern handelt es sich vor allem um afrikanische Migranten, die auf ihrem Weg nach Europa in Libyen aufgegriffen wurden. Tausende Menschen sitzen in diesen Lagern fest. Die Vereinten Nationen beschreiben die Zustände dort als unmenschlich.