UNICEF darf Arbeit in Nigeria wieder aufnehmen

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, UNICEF, darf seine Arbeit in Nigeria wieder aufnehmen. In einer Mitteilung schrieb das nigerianische Militär, es habe seine Entscheidung geändert, nachdem wohlwollende und betroffene Nigerianer sich eingeschaltet hätten. Gestern hatte das Militär UNICEF vorgeworfen, Terroristen unterstützt zu haben. Das Kinderhilfswerk hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Es engangiert sich vor allem in Nigerias umkämpftem Nordosten. Dort verübt die islamistische Terrororganisation Boko Haram immer wieder Anschläge.