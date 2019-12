per Mail teilen

Vor einem Jahr haben die UN den globalen Flüchtlingspakt angenommen, der die Leben Vertriebener verbessern soll. In Genf hat der türkische Präsident Erdoğan jetzt mangelnde Hilfsbereitschaft Europas beklagt.

Es ist das weltweit erste Treffen zur Umsetzung des globalen Flüchtlingspaktes. Ein Jahr nach Inkrafttreten will das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) Bilanz ziehen. Wurde die Lebenssituation Geflüchteter tatsächlich verbessert?

Im Audiobeitrag berichtet Korrespondentin Antje Passenheim über die Eröffnungsrede von UN-Generalsekretär António Guterres, der Unterstützung der Menschen in Syrien forderte.

Dauer 1:16 min UN-Generalsekretär mahnt zur humanitären Unterstützung Syrien: Mehr als 11 Millionen Menschen brauchen Hilfe.

Erdoğan: "Niemand scheint entschlossen, uns zu helfen."

Mehrere Mitgliedsstaaten veranstalten das dreitägige Flüchtlingsforum gemeinsam mit dem UNHCR und der Schweiz, darunter Deutschland und die Türkei. Mit besonderem Interesse wurde der Auftritt des türkischen Präsidenten Tayyip Erdoğan erwartet. In seiner Rede warf Erdoğan der internationalen Gemeinschaft fehlende Unterstützung bei der Versorgung der syrischen Flüchtlinge vor. "Niemand scheint entschlossen, uns zu helfen", sagte er.

Erdoğan drang auf eine Rückkehr von einer Million syrischer Flüchtlinge in ihr Heimatland. Es müsse "eine Formel" gefunden werden, damit Flüchtlinge, die in die Türkei gekommen seien, wieder in ihrer Heimat angesiedelt werden könnten, sagte Erdoğan weiter.

Dies solle in einer "Friedenszone" im Norden Syriens auf freiwilliger Basis, aber "in einer sehr kurzen Zeit" geschehen. In dieser Zone könnten Wohnungen und Schulen aufgebaut werden. Um dieses Vorhaben umsetzen zu können, setze die türkische Regierung finanziell auf Unterstützung aus Europa.

Bis Ende 2018 waren 71 Millionen Menschen auf der Flucht Nach Aussagen der stellvertretenden UN-Flüchtlingskommissarin Kelly Clements gab es Ende 2018 weltweit nahezu 71 Millionen Menschen, die ihre Heimat wegen Krieg, Gewalt und Verfolgung verlassen mussten oder vertrieben wurden. Hiervon flüchteten fast 26 Millionen über die Landesgrenze in andere Staaten. Diese Zahlen markieren laut der UNHCR einen Höchststand. Bis Ende 2019 rechnet die Organisation mit einer weiteren Zunahme

Erdoğan droht mit Öffnung der Grenzen

Sollten die Europäer die Türkei nicht stärker unterstützen, könnte die Türkei gezwungen sein, ihre Grenzen für syrische Flüchtlinge zu öffnen. Damit hatte Erdoğan schon vor dem Forum mehrmals gedroht. Das Vorhaben zur Umsiedlung der Flüchtlinge stößt allerdings international auf Ablehnung. Unter anderem gibt es Bedenken, dass Ankara die Menschen zu einer Rückkehr zwingt.

Maas fordert mehr Unterstützung für ärmere Aufnahmeländer

Für Deutschland nimmt Außenminister Heiko Maas (SPD) an dem Forum teil. Bereits vor dem Treffen forderte er mehr Unterstützung der ärmeren Aufnahmeländer. "Es muss eine gerechtere Lastenverteilung geben", sagte er im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Weltweit sei nur ein Fünftel aller Länder bereit, Flüchtlinge aufzunehmen.

"Das Land in Europa, das den wenigsten Nachholbedarf hat bei der Aufnahme von Flüchtlingen, ist Deutschland", betonte Maas. Aktuell stelle die Bundesrepublik eine Summe von 1,6 Milliarden Euro an humanitärer Hilfe für Jordanien und den Libanon zur Verfügung und liege auf Platz fünf der Aufnahmestaaten.

Diakonie: Jeder Vertriebene braucht ein Leben in Würde

Hilfsorganisationen erhoffen sich vom Flüchtlingsforum konkrete Ergebnisse. Es sei "dringend an der Zeit, nicht nur über mehr internationale Hilfe, sondern vor allem auch über die Stärkung der Eigenversorgungsmöglichkeiten und Perspektiven für Geflüchtete nachzudenken", sagte die Präsidentin der Diakonie Katastrophenhilfe, Cornelia Füllkrug-Weitzel.