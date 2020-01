per Mail teilen

Die Vereinten Nationen fordern mehr Geld, um die Heuschreckenplage in Äthiopien, Kenia und Somalia zu bekämpfen. Man benötige dafür 70 Millionen Dollar, teilte die UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft mit. Stoppe man die Schwärme nicht, könnten sie sich in ganz Ostafrika ausbreiten. Den betroffenen Landwirten müsse geholfen werden, damit sie ihre zerstörten Felder wieder bewirtschaften könnten. Die Ernährungs-Sicherheit in der gesamten Region sei gefährdet.