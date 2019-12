per Mail teilen

Zu der Großveranstaltung werden etwa 25.000 Teilnehmer erwartet. Verhandelt werden sollen vor allem die Regeln für den internationalen Handel mit Treibhausgasrechten.

Zwei Jahre in Sack und Asche, aber nun fährt die Bundesregierung offenbar wieder mit alter Zuversicht zu den internationalen Klimaverhandlungen. Dass Deutschland seine Zusagen für 2020 nicht einhält, war gestern.

Dauer 1:02 min "Wichtig werden neue Zusagen für den Klimaschutz" Von Werner Eckert, SWR Umweltredaktion.

Maas: "Deutschland ist klimapolitisch wieder Vorreiter"

Egal, was Kritiker vom Klimapaket der Groko halten mögen, international sind die Beschlüsse ein Pfund, sagt Außenminister Heiko Maas (SPD). "Sie werden international als ein klares Bekenntnis Deutschlands verstanden, klimapolitisch umzusteuern, die selbstgesteckten Ziele endlich einzuhalten und wieder Vorreiter zu sein."

Und selbst Angela Merkel (CDU) hat im Bundestag bei der Generaldebatte wieder mal stolz die Klimakanzlerin gegeben.

"Wer, wenn nicht wir, soll denn zeigen, dass es geht, dass man dem Klimawandel etwas entgegensetzen kann? Das ist doch die Aufgabe." Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin

Umweltministerin Svenja Schulze (SPD), die in Madrid für Deutschland am Tisch sitzt, blickt da auch schon weiter nach vorne. Denn alle Zusagen, die die Staaten bislang gemacht haben, reichen ohnehin nicht aus, um den Temperaturanstieg auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Spätestens im kommenden Jahr muss nachgebessert werden.

EU soll Anstrengungen beim Klimaschutz verstärken

Die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will vorangehen. Die EU soll ihre Anstrengungen verstärken. Statt 40 Prozent weniger Treibhausgase bis 2030 sollen es 50 oder 55 Prozent weniger sein. Das wäre ein wichtiges Signal in Madrid, sagt Svenja Schulze. "Ich werbe innerhalb der Bundesregierung dafür, Frau von der Leyen in diesen Ambitionen zu unterstützen."

Ganz einfach wird das nicht, denn ein neues EU-Ziel beim Klimaschutz bedeutet auch, dass die Latte in Deutschland höher gelegt werden muss. Noch mehr Klimapakete? Ganz offensichtlich will die Bundesregierung das vermeiden. Sie setzt da auf den internationalen Handel mit Klimagasen. Die Regeln dafür sollen in Madrid beschlossen werden.