Im Zusammenhang mit den Protesten in Hongkong hat Twitter rund 200.000 Accounts gesperrt. Der Kurznachrichtendienst teilte mit, die Accounts seien Teil einer Kampagne aus China gewesen. Sie hätten die Demonstrierenden in Hongkong zum Beispiel als gewalttätig dargestellt. Facebook entfernte mit einer ähnlichen Begründung zahlreiche Accounts und Webseiten. Auch am vergangenen Wochenende hatten in Hongkong Zehntausende demonstriert. Sie forderten unter anderem freie Wahlen.