Tusk übergibt an Michel

EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker haben sich in einer Zeremonie in Brüssel offiziell aus ihren Ämtern verabschiedet. Tusks Nachfolger, der frühere belgische Ministerpräsidenten Charles Michel, kündigte an, er wolle Europa zu einem stärkeren Akteur auf der internationalen Bühne machen. Die EU habe jeden Grund, zuversichtlich, selbstbewusst und durchsetzungsstark zu sein. Michel forderte zudem, Europa solle "Weltmeister der grünen Ökonomie" werden. Er und die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werden ihre Ämter am Sonntag antreten.