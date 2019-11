Tusk bald neuer EVP-Vorsitzender

Die Europäische Volkspartei hat am Mittwochnachmittag auf ihrem Parteitag einen neuen Vorsitzenden gewählt. Das Ergebnis wird erst am Abend bekanntgegeben. Einziger Kandidat ist der scheidende EU-Ratspräsident Donald Tusk. In seiner Bewerbungsrede erklärte der Pole, man werde bürgerliche Freiheit und Rechtsstaatlichkeit nicht auf dem Altar von Sicherheit und Ordnung opfern. Wer das nicht akzeptieren könne, stehe außerhalb der EVP-Familie. Experten gehen davon aus, dass diese Äußerungen Tusks als Kritik an der ungarischen Fidesz-Partei zu verstehen sind. Sie ist noch immer Teil der EVP, jedoch ist die Mitgliedschaft seit März wegen innerparteilicher Kritik suspendiert.