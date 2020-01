Türkisches Parlament berät über Einsatz in Libyen

Das türkische Parlament will heute darüber beraten, ob das Land Kampftruppen nach Libyen schicken soll. In dem Antrag der Regierung steht unter anderem, mit der Entsendung von Soldaten wolle die Türkei den Menschen in Libyen helfen. Außerdem solle damit verhindert werden, dass sich in dem instabilen Land Terrororganisationen weiter ausbreiten könnten. Das Mandat soll demnach zunächst ein Jahr gelten. Die Türkei unterstützt in Libyen die international anerkannte Regierung um Ministerpräsident Fayez Al-Sarraj. Diese kämpft gegen den abtrünnigen General Chalifa Haftar, der beispielsweise von Ägypten unterstützt wird. Seit Jahren herrscht in Libyen ein Bürgerkrieg.