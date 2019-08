Türkische Küstenwache stoppt Mirgranten

per Mail teilen

Rund 500 Migranten haben an diesem Wochenende von der Türkei aus die griechischen Inseln erreicht. Einige hundert weitere wurden nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu von der türkischen Küstenwache gestoppt. Unter ihnen sind Menschen aus Syrien, Afghanistan sowie Palästinenser. Sie seien auf dem Weg nach Lesbos gewesen. Der dpa sagte ein Offizier der griechischen Küstenwache, er führe den vermehrten Zustrom auf das gute Wetter in der Ägäis zurück. Die Situation in den Registrierlagern auf den Inseln hat sich dadurch verschärft: Wo eigentlich nur Platz für knapp 9.000 Menschen ist, halten sich derzeit mehr als 21.000 auf.