Türkische Gegenoffensive nach syrischem Angriff

per Mail teilen

Die Türkei hat mit einer Gegenoffensive auf einen Angriff von syrischen Regierungseinheiten in der syrischen Provinz Idlib reagiert. Dabei seien bis zu 35 syrische Soldaten getötet worden, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete 13 Tote. Zuvor waren in Idlib nach Angaben aus Ankara und Damaskus vier türkische Soldaten bei einem Angriff der syrischen Armee getötet worden. Idlib ist nach fast neun Jahren Krieg das letzte große Gebiet in Syrien, das von Aufständischen kontrolliert wird. Sie werden von der Türkei unterstützt.