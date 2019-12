per Mail teilen

Die Türkei will Truppen nach Libyen schicken, um dort die Regierung zu unterstützen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte einen entsprechenden Antrag im Parlament für Januar an. Er kommt damit der Bitte der international anerkannten libyschen Regierung nach. Schon jetzt unterstützt die Türkei die Regierung von Ministerpräsident Fayiz as-Sarradsch mit Drohnen und Panzern im Kampf gegen Milizenführer Chalifa Haftar. Haftar und seine Libysche Nationalarmee werden unter anderem von Frankreich, Russland und Ägypten unterstützt. Seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi herrschen in Libyen chaotische Verhältnisse.