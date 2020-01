Türkei will Schulen in Deutschland gründen

Die Türkei will einem Medienbericht zufolge drei Schulen in Deutschland gründen. Ankara verhandele im Moment mit der Bundesregierung, schreibt die "Süddeutsche Zeitung". Als Standorte der Schulen sind Berlin, Köln und Frankfurt am Main vorgesehen. Die Türkei darf dabei nicht selbst Schulträger sein. Das müssen private Vereine übernehmen. Die Lerninhalte müssen staatlich genehmigt werden und unterliegen den Gesetzen des jeweiligen Bundeslandes. Deutschland betreibt in der Türkei schon drei Schulen und zwar in Ankara, Istanbul und Izmir. Mit dem Abkommen wolle Deutschland Rechtssicherheit für diese Schulen erreichen.