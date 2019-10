Türkei setzt Offensive in Syrien fort

Die Türkei will die Militäroffensive in Syrien ungeachtet der internationalen Kritik fortführen. Das sagte der türkische Generalkonsul Ceyhun Erciyes in Köln, und verteidigte das Vorgehen der Türkei: Der Einsatz finde in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht statt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wiederholte seine Drohung an die EU, sollten die Mitgliedsländer den Einsatz des Militärs als Invasion bezeichnen, werde er die Grenzen öffnen und mehr als drei Millionen Flüchtlinge nach Europa schicken. Die Außenminister der EU haben auf ihrem Treffen in Luxemburg die Angriffe der Türkei einstimmig verurteilt. Sie konnten sich aber nicht auf ein EU-weites Waffenembargo gegen die Türkei einigen.