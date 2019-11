per Mail teilen

Die Türkei setzt die Abschiebung von Anhängern der Terrormiliz IS fort: Heute sollen zwei Ehefrauen von IS-Kämpfern nach Deutschland kommen.

Bei den Frauen handelt es sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur um eine 20-Jährige, der es gelungen war, aus dem von Kurden bewachten Gefangenenlager in Syrien zu fliehen. In der Türkei saß sie zuletzt in Abschiebungsgewahrsam.

Nach bisheriger Planung soll außerdem eine gebürtige Hannoveranerin mit dem Flugzeug nach Deutschland kommen. Ihr war es gelungen, sich aus einem syrischen Gefangenenlager in Richtung Türkei abzusetzen.

7.000 ausreisepflichtige Türken in Deutschland

Deutschland hat sich bereit erklärt die IS-Anhänger oder IS-Sympathisanten zurückzunehmen. Einige Politiker fordern jetzt aber im Gegenzug von der Türkei ausreisepflichtige Bürger aus Deutschland aufzunehmen.

Dauer 1:18 min Türkei soll im Gegenzug auch Staatsbürger zurücknehmen Politiker fordern mehr Kooperationsbereitschaft der Türkei mit Blick auf viele ausreisepflichtige Türken in Deutschland.

Salafistische Familie in Berlin gelandet

Gestern war bereits eine siebenköpfige deutsch-irakische Familie abgeschoben worden. Sie wird dem salafistischen Milieu in Hildesheim zugerechnet. Das türkische Innenministerium bezeichnete sie als "ausländische Terroristenkämpfer". Haftbefehle wegen islamistischer Umtriebe liegen gegen die Familienmitglieder in Deutschland nicht vor. Allerdings droht dem Vater womöglich wegen anderer krimineller Machenschaften Strafverfolgung.

Nach der Landung in Berlin Tegel sollte die Familie nach Angaben aus Sicherheitskreisen befragt werden. Wie es danach weitergeht, war zunächst offen.