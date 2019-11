Die Türkei hat damit begonnen, festgenommene IS-Anhänger in ihre Heimatländer zurückzuschicken. Einer von ihnen sei in die USA abgeschoben worden, teilte das Innenministerium in Ankara mit. Mehrere deutsche IS-Anhänger würden in dieser Woche in die Bundesrepublik geschickt. Türkische Armee-Einheiten hatten während ihres Einsatzes gegen Kurden-Milizen im Norden Syriens mehrere IS-Kämpfer festgenommen, die aus kurdischer Gefangenschaft geflohen waren.