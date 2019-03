Die türkische Wirtschaft ist in die Rezession gefallen. Die Wirtschaftsleistung sei zum Ende des vergangenen Jahres um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zurückgegangen, teilte das Statistikamt in Ankara mit. Die türkische Wirtschaft steckt sei längerem in der Krise, unter anderem wegen US-Sanktionen und dem Einbruch der türkischen Lira. Für die politische Führung in der Türkei kommt die Bekanntgabe des Abschwungs jetzt besonders ungelegen, da Ende des Monats Kommunalwahlen anstehen.