Türkei macht Rüstungsdeal mit Russland perfekt

Das NATO-Mitglied Türkei hat russische Luftabwehrraketen gekauft. Sie werden nach Aussage von Präsident Recep Tayyip Erdogan voraussichtlich im kommenden Monat geliefert. Die USA sehen in dem Rüstungsgeschäft eine Bedrohung. Sie fürchten, dass das Ortungssystem der russischen Abwehrraketen in der Türkei lernen könnte, die neuesten US-amerikanischen Kampfflugzeuge zu entdecken und zu verfolgen. Diese Informationen würden dann auch an Russland gehen, so der Vorwurf. Auch andere NATO-Mitgliedsländer fürchten, dass Russland über seine Luftabwehrraketen an Daten zu NATO-Flugzeugen kommen könnte.