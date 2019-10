Türkei kritisiert US-Resolution zu Armenien

per Mail teilen

Die Türkei kritisiert, dass die USA das Massaker an den Armeniern im Ersten Weltkrieg als Völkermord anerkennen. In einem Beschluss wird die Tötung der 1,5 Millionen Armenier durch das Osmanische Reich verurteilt. Das Außenministerium in Ankara sprach von einer beschämenden Entscheidung, die Geschichte für Politik missbrauche. Die Beziehungen zwischen den USA und der Türkei würden sich dadurch nicht verbessern. Der Deutsche Bundestag hatte bereits vor drei Jahren eine Armenien-Resolution verabschiedet. Die Türkei als Nachfolgerin des Osmanischen Reiches wertete den Schritt als anti-türkische Haltung.