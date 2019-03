Die Zahl der Verkehrsunfälle ist im Großraum Karlsruhe im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Das ist das Ergebnis einer Bilanz, die das Karlsruher Polizeipräsidium am Freitag vorstellte. Dementsprechend gab es auch weniger verletzte Personen und weniger getötete Verkehrsteilnehmer. Allerdings seien 49 Verkehrstote immer noch viel zu viel, so die Polizei.

Hauptunfallursachen sind zu hohe Geschwindigkeit, Alkohol und Drogen am Steuer sowie die Ablenkung durch Handys und andere Medien. Risikogruppe Nummer eins sind nach wie vor die jungen Fahrer zwischen 18 und 24 Jahren. Sie sind zu zwei Drittel an schweren Unfällen beteiligt. Außerdem sind im vergangenen Jahr mehr Senioren verunglückt, als in den Vorjahren. mehr...