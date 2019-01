Türkei bestraft Fernsehsender wegen Erdogan-Kritik

per Mail teilen

Wegen Kritik an Präsident Recep Tayyip Erdogan haben türkische Behörden Strafen gegen zwei Fernsehsender verhängt. Laut türkischen Medien geht es unter anderem um die Nachrichtensendung des bekannten Moderators Fatih Portakal. Er soll wegen steigender Gaspreise in seiner Sendung gefragt haben, ob sich Menschen in der Türkei auf die Straße trauen würden, um friedlich gegen die politische und wirtschaftliche Situation zu protestieren. Die Sendung wird für drei Ausgaben gesperrt. Das Programm eines weiteren oppositionellen Senders wird fünfmal nicht ausgestrahlt. Außerdem müssen beide Sender Geldstrafen bezahlen.