Die Türkei hat an Russland appelliert, in eine neue Waffenruhe für Idlib einzuwilligen. Die Bombardierungen in der syrischen Provinz müssten sofort aufhören, sagte ein Regierungssprecher in Ankara. Nach seinen Angaben führt die Türkei Gespräche mit Russland über die Situation. In den vergangenen Wochen haben das syrische Militär und Russland ihre Angriffe auf die Rebellengebiete verstärkt. Dabei wurden nach Angaben von Aktivisten mehr als 280 Menschen getötet. Zehntausende sind auf der Flucht.