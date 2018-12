In Istanbul sind tausende Menschen gegen steigende Lebenshaltungskosten und die hohe Inflationsrate in der Türkei auf die Straße gegangen. Medienberichten zufolge hielten die Demonstranten Transparente mit Anspielungen auf die "Gelben Westen" in die Höhe, die sich in Frankreich für niedrigere Preise und Steuersenkungen einsetzen. Die Demonstration wurde von einem massiven Polizeieinsatz begleitet. Dazu aufgerufen hatten türkische Gewerkschaften für den Öffentlichen Dienst.