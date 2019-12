Vergewaltigung als Kriegswaffe: Der Arzt Denis Mukwege hat 2018 den Friedensnobelpreis erhalten, weil er betroffenen Frauen hilft. Doch wie hat sich die Lage im Kongo ein Jahr nach der Auszeichnung entwickelt?

Die Demokratische Republik Kongo in Zentralafrika ist weiter zerüttet von Konflikten. Im Nordosten des Landes kämpfen etliche Milizen um die Kontrolle der Bodenschätze. Hier lagern Rohstoffe wie Gold, Wolfram oder Coltan. Stoffe, ohne die Hightechfirmen aus Industriestaaten nicht produzieren können.

Zum Teil kontrollieren Milizen den Abbau und finanzieren ihr Überleben mit dem Schmuggel der wertvollen Metalle und Erze. Bis zu 160 Milizengruppen sollen im Osten des Kongos aktiv sein und die Bevölkerung terrorisieren. Sie plündern, brandschatzen, vergewaltigen und töten.

Dauer 1:01 min Kongo 4 Susanne Babila berichtet

Mukwege wird ständig bedroht

Jeden Monat werden rund 150 Vergewaltigungsopfer in das Hospital Panzi in Südkivu, einer Provinz im Nordosten des Kongo, gebracht. Dr. Denis Mukwege operiert dort die Frauen, die oft schwerste Verletzungen im Unterleib haben. Das Krankenhaus ist von Stacheldraht umzäunt, Sicherheitskräfte und UN-Soldaten bewachen das Gelände.

Denn Klinikchef und Friedensnobelpreisträger Denis Mukwege hat nur knapp einen Anschlag überlebt und wird ständig bedroht. Er appelliert unentwegt an die internationale Staatengemeinschaft, die Gewalt gegen Frauen im Kongo zu stoppen und die Täter zu bestrafen. Doch nur wenige werden verhaftet.

"Ich habe leitende Persönlichkeiten auf der ganzen Welt getroffen und ihnen berichtet", sagte Mukwege dem SWR. "Sie schienen auch wirklich menschlich betroffen zu sein, aber daraus gefolgt ist nichts, der Krieg geht weiter."

"Es ist die Gier nach Reichtum, nach mehr und mehr Profit, auf dem Rücken der Schwachen“. Friedensnobelpreisträger Denis Mukwege

´"Friedenskämpfer" von Susanne Babila Dauer 4:53 min "Es ist ein Krieg gegen die Frauen" Mit Susanne Babila hat die SWR-Moderatorin Nela Fichtner gesprochen. Das Thema Gewalt gegen Frauen im Kongo beschäftigt die SWR-Redakteurin Susanne Babila schon seit vielen Jahren. Für ihre Dokumentation "Im Schatten des Bösen" erhielt sie beispielsweise 2008 den "Deutschen Menschenrechtspreis". Im Interview erläutert sie ihre Motive für den neuesten Film "Friedenskämpfer" und berichtet über die Dreharbeiten vor Ort.

Unterstützung durch Tübinger Ärztin

Mukwege wird in seinem Kampf für Frieden von Gisela Schneider unterstützt. Sie ist Leiterin des Deutschen Instituts für Ärztliche Mission in Tübingen und reist regelmäßig in die Kriegs- und Krisenregion. Sie baut gemeinsam mit einer kleinen kongolesischen Hilfsorganisation ein Krankenversicherungssystem auf, damit auch Arme zum Arzt gehen können.

Doch die Situation ist schwierig. In den letzten Monaten flüchteten allein in der Provinz Ituri, die reich an Gold, Coltan und Erdöl ist, Hunderttausende vor bewaffneten Gruppen. Die Lage der Flüchtlinge ist schockierend. Es droht eine Hungersnot. Viele haben keine Unterstützung und sterben in den Wäldern.

Ein Ende des Konflikts scheint nicht in Sicht. "Wie oft soll ich denn noch sagen, dies ist kein Krieg zwischen Nationen, kein Krieg zwischen verschiedenen Ethnien oder Stämmen, und auch kein Religionskrieg", sagt Mukwege. Hier ginge es um die Kontrolle und Ausbeutung der Bodenschätze. Dieser Krieg könne enden, wenn der politische Wille dazu vorhanden wäre, so der Arzt.

Einsatz für Vergewaltigungsopfer