Es war die größte Tsunami-Katastrophe seit Menschengedenken: Gewaltige Flutwellen verwüsteten am zweiten Weihnachtsfeiertag 2004 die Küsten am indischen Ozean und rissen rund 230.000 Menschen in den Tod.

Am 26. Dezember 2004 löste ein Erdbeben der Stärke 9,3 vor der indonesischen Insel Sumatra einen gewaltigen Tsunami im Indischen Ozean aus. Überflutet wurden auch die Küsten in Sri Lanka, Thailand und im Süden Indiens überflutet. Allein in Sri Lanka starben rund 30.000 Menschen durch die Flutwellen, in Indien 12.000 und in Thailand 6.000, darunter 2.000 Touristen. Am schlimmsten traf es aber die indonesische Provinz Aceh. Dort starben durch den Tsunami 130.000 Menschen. Chronologie der Tsunami-Katastrophe vor 15 Jahren 26. Dezember 2004: Um 7.59 Uhr Ortszeit (1.59 Uhr MEZ) erschüttert ein Seebeben der Stärke 9,1 bis 9,3 den Grund des Ozeans vor der Nordwestküste Sumatras. Die Wellen breiten sich binnen Stunden bis an die Ostküste Afrikas aus. 27. Dezember: Die Vereinten Nationen sprechen von einer Katastrophe ohne Beispiel. Internationale Hilfsaktionen laufen an. 30. Dezember: Der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan geht von mindestens 115.000 Toten aus. Ein Lazarett-Flugzeug der Bundeswehr holt mehr als 50 Schwerverletzte aus dem Krisengebiet. 31. Dezember: Indonesien ist besonders schwer von der Flut betroffen, die Regierung rechnet mit mindestens 100.000 Opfern. 1. Januar 2005: Mehr als tausend deutsche Touristen gelten noch als vermisst. Der US-Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" trifft vor Sumatra ein, um die Opfer mit Hilfsgütern zu versorgen. 2. Januar: Die internationalen Hilfszusagen steigen auf mehr als zwei Milliarden Dollar. 4. Januar: Die UN rechnen mit mehr als 200.000 Flutopfern. 5. Januar: Mit Schweigeminuten gedenkt Europa der Opfer. Die Bundesregierung stockt ihre Finanzhilfe auf 500 Millionen Euro auf. Dazu kommen in den folgenden Monaten 670 Millionen Euro private Spenden allein aus Deutschland. 14. März: Deutschland und Indonesien vereinbaren den Aufbau eines Tsunami-Frühwarnsystems. Die ersten Messstationen werden im selben Jahr an Land installiert, 2011 wird das in Deutschland entwickelte System vollständig in indonesische Hände übergeben. 19. März: Nach ihrem Einsatz in Indonesien kehren die letzten Sanitätssoldaten der Bundeswehr nach Deutschland zurück. Die 380 Soldaten haben mehr als 3.000 Menschen medizinisch versorgt. Der Tourismus hat sich erholt Heute sind die Schäden durch den Tsunami weitestgehend beseitigt und auch der Tourismus hat sich erholt. Sri Lanka wurde vom Lonely Planet-Reiseführer sogar zum besten Reiseland 2019 gekürt. Allerdings noch vor den Terror-Anschlägen am Ostersonntag auf drei Kirchen und drei Luxushotels. ARD-Korrespondent Bernd Musch-Borowska hat mit Hoteliers an der Westküste Sri Lankas gesprochen. Dort herrscht heute wieder über die Weihnachtstage Hochsaison (Audio). Dauer 3:43 min 15 Jahre nach dem Tsunami: Touristen-Hochsaison an Sri Lankas Westküste Bernd Musch-Borowska berichtet Eine neue Heimat für Kinder, die ihre Eltern verloren haben Ein indisches Ehepaar hat bei der Tsunami-Katastrophe ihre eigenen Kinder verloren. Nach der Katastrophe wollen sie Kindern, die durch die Katastrophe ihre Eltern verloren haben, eine neue Hoffnung geben. Deswegen haben sie ein Waisenhaus gegründet, um ihnen ein neues zu Hause zu geben. Bernd Musch-Borowska hat es besucht und schildert im Audio seine Eindrücke. Dauer 1:39 min 15 Jahre nach dem Tsunami: Wie Leben die Kinder die ihre Eltern verloren haben? Bernd Musch-Borowska berichtet Frühwarn-Systeme und regelmäßige Übungen Seit der verheerenden Flutkatastrophe vor 15 Jahren wurden Tsunami-Frühwarn-Systeme aufgebaut und regelmäßige Übungen sollen die Bewohner der Küstenregionen vor künftigen Katastrophen dieser Art bewahren. "Ich glaube, der indische Ozean ist heute viel sicherer als damals. Aber es gibt noch immer einige Lücken im Überwachungssystem", sagt ein Mitarbeiter des Tsnuami-Warnzentrums im indischen Hyderabad. Es brauche mehr Stationen und einen besseren Datenaustausch zwischen den einzelnen Tsunami-Warnzentren.