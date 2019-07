per Mail teilen

Es ist ein klarer Wahlsieg der konservativen Nea Demokratia –und die linke Syriza-Partei hat nicht so dramatisch verloren, wie das Meinungsforscher prognostiziert hatten. Damit wird Kyriakos Mitsotakis neuer Ministerpräsident.

Mit knapp 40 Prozent der Stimmen haben die Konservativen die absolute Mehrheit der Sitze im neuen griechischen Parlament bekommen und können somit ohne Koalitionspartner regieren. Sie lösen die linke Syriza-Regierung von Ministerpräsident Alexis Tsipras ab.

Im Audio hören Sie SWR-Korrespondent Michael Lehmann mit einer ersten Analyse des Wahlergebnisses.

Dauer 2:49 min "Es hätte anders laufen können" SWR-Korrespondent Michael Lehmann berichtet

Mitsotakis soll heute vereidigt werden

Tsipras gratulierte am Wahlabend seinem erfolgreichen Herausforderer, Mitsotakis sprach vor Parteifreunden von schwierigen Aufgaben, die nun auf ihn und seine Regierung zukämen. Bereits heute soll Mitsotakis vereidigt werden und dann auch bald seine neue Regierungsmannschaft vorstellen.

"Morgen wird ein besserer Tag für unser Land sein." Kyriakos Mitsotakis bei der Stimmabgabe am Sonntag

Ebenfalls im griechischen Parlament vertreten ist das Bündnis Mera 25, dessen Spitzenkandidat Yannis Varoufakis als ehemaliger streitbarer Finanzminister nun wieder die politische Bühne in Athen als Abgeordneter betreten kann. Die rechtsextreme Partei Goldene Morgenröte hat den Einzug ins Parlament dagegen knapp verfehlt. 20 Parteien standen zur Wahl. Ein großer Teil von ihnen scheiterte allerdings an der Drei-Prozent-Hürde.

Dauer 2:15 min Pressestimmen zu den Wahlen in Griechenland Christian Hauck berichtet

Wirtschaftlichen Aufschwung versprochen

Der 51-jährige Mitsotakis hatte den Wählern Steuersenkungen und wirtschaftlichen Aufschwung versprochen. Außerdem will er die Bürokratie eindämmen und das Land für ausländische Investoren attraktiver machen. Im Anschluss an den Umbau sollten auch die Sozialleistungen wieder gestärkt werden.

Der Erfolg der ND geht auch auf die Unzufriedenheit mit der regierenden Syriza-Partei zurück. Ministerpräsident Tsipras hat mithilfe der Kredite von EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds zwar den Staatsbankrott abgewendet, doch die Bevölkerung leidet unter den heftigen Einschnitten.

Troika Die EU-Kommission, die Europäische Zentralbank und der Internationale Währungsfonds bildeten die sogenannte Troika für Griechenland. Sie gewährten dem hoch verschuldeten Land Rettungskredite. Der Staatsbankrott konnte damit abgewendet werden. Drei Rettungspakete mit einem Gesamtumfang von fast 290 Milliarden Euro hat Griechenland seit 2010 erhalten. Am 20. August 2018 lief das letzte Rettungspaket aus.

Kleine Schritte aus der Krise

Die Arbeitslosigkeit ist in den vergangenen vier Jahren von 26 auf 18 Prozent zurückgegangen. Außerdem konnte Griechenland den Euro-Rettungsschirm vor einem Jahr verlassen. Doch nach wie vor ist es das am höchsten verschuldete Land in der EU.

ND-Parteichef Mitsotakis hat den Ruf eines Reformers und war 2014 für kurze Zeit Minister für Strukturreformen. Den Posten musste er nach den vorgezogenen Neuwahlen im Jahr 2015 aufgeben, als die Syriza die Mehrheit bekam und die Regierung stellte.