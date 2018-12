per Mail teilen

Nach dem Grubenunglück ist in Tschechien der gestorbenen 13 Bergarbeiter gedacht worden. Am Mittag heulten landesweit zwei Minuten lang Sirenen, berichtet eine tschechische Nachrichtenagentur. Die zwölf Männer aus Polen und ein Tscheche starben bei einer Explosion in dem Steinkohlebergwerk. Noch immer kämpfen rund 200 Einsatzkräfte gegen das Feuer, das nach der Explosion ausbrach.