US-Truppen werden sich nicht an der Militäroffensive in Nordsyrien beteiligen, die die Türkei plant. Das hat das Weiße Haus nach einem Telefonat von US-Präsident Donald Trump und dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan angekündigt. Demnach will Trump die Streitkräfte aus der Region abziehen. Die Türkei werde bald in Nordsyrien einmarschieren. Dort lebende Kurden hatten an der Seite der USA gegen die Terrormiliz IS gekämpft. In der Türkei gelten die kurdischen Kämpfer als Terroristen.