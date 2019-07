per Mail teilen

US-Präsident Donald Trump will nicht mehr mit dem britischen Botschafter Kim Darroch zusammenarbeiten. Das hat er bei Twitter angekündigt. Darroch hatte Trump in geheimen Botschafts-Unterlagen als unsicher und inkompetent beschrieben. Trump hat auch die britische Premierministerin Theresa May attackiert. Sie habe beim Brexit Chaos angerichtet.