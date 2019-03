per Mail teilen

US-Präsident Donald Trump will mit einem Veto den Notstand an der Grenze zu Mexiko erhalten. Das hat er auf Twitter angekündigt. Der US-Senat hatte zuvor gegen den Notstand gestimmt - teilweise sogar mit Stimmen von Republikanern. Ende Februar hatte das Repräsentantenhaus ebenfalls so entschieden. Trump plant, mit Hilfe der Notstandsgesetze das Parlament zu umgehen und sich selbst das Geld für den Bau seiner Grenzmauer zu verschaffen.