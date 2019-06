per Mail teilen

US-Präsident Donald Trump will offenbar in Deutschland stationierte US-Soldaten nach Polen verlegen. Bei einem Treffen mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda sagte er, es sei geplant die Truppenpräsenz in Polen zu erhöhen, indem aus Deutschland oder von anderen Orten Soldaten verlegt werden. Zuvor hatte er erneut die seiner Ansicht nach zu niedrigen Verteidigungsausgaben von Deutschland kritisiert.