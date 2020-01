per Mail teilen

Seit Monaten haben die Spannungen zwischen den USA und dem Iran zugenommen. Mit der gezielten Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani durch einen US-Raketenangriff ist eine neue Eskalationsstufe erreicht.

US-Präsident Donald Trump hat die Tötung Soleimanis verteidigt. Der General habe Angriffe auf amerikanische Soldaten und Militärangehörige im Irak geplant, sagte Trump in seinem Golfclub in Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida. Sie hätten unmittelbar bevor gestanden, so Trump.

"Wir haben gehandelt, um einen Krieg zu stoppen ... nicht, um einen Krieg zu beginnen." US-Präsident Donald Trump

ARD-Korrespondent Stefan Niemann berichtet im Video über die Ansprache des Präsidenten.

Berichte über neuen US-Angriff im Irak

Inzwischen berichten mehrere Medien, die USA hätten auch heute Nacht wieder Fahrzeuge bei Bagdad angegriffen - und zwar einen Konvoi einer pro-iranischen Miliz. Ein Sprecher des US-Militärs bestritt dies jedoch. Ihm sei nichts über neue Angriffe bekannt, sagte er laut "New York Times".

Tausende Iraker haben heute in der irakischen Hauptstadt Bagdad an einem Trauerzug für Soleimani und den irakischen Milizenführer Abu Mehdi al-Muhandis teilgenommen. Sie skandierten nach Angaben eines Mitarbeiters der französischen Nachrichtenagentur AFP "Tod für Amerika".

Bundeswehr setzt Ausbildung im Irak aus

Die Bundeswehr hat unterdessen vorerst die Ausbildung von Soldaten im Irak gestoppt. Die Entscheidung sei zum Schutz der eigenen Kräfte getroffen worden, teilte ein Bundeswehr-Sprecher dem Verteidigungsausschuss im Bundestag mit. Insgesamt beteiligen sich rund 120 deutsche Soldaten im Irak an einem von den USA geführten Einsatz gegen IS-Terroristen.

Führende Ökonomen fürchten eine weitere Belastung der deutschen Wirtschaft durch den Konflikt im Nahen Osten. Viele Unternehmen im Land seien stark vom Export abhängig, erklärten das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung und das Institut für Weltwirtschaft. In diesen Zeiten enormer Unsicherheiten wäre ein Nahostkonflikt deshalb das Letzte, was die Wirtschaft gebrauchen könne.

Wegen der Spannungen zwischen den USA und dem Iran sind die Börsen gestern weltweit ins Minus gerutscht, gleichzeitig stieg der Ölpreis.