US-Präsident Donald Trump hat in diesem Jahr mehr als doppelt so viele fragwürdige Aussagen getroffen wie in den beiden vorherigen Jahren. Seit seinem Amtsantritt zählte die "Washington Post" in ihrer Faktencheck-Statistik insgesamt mehr als 15.400 falsche oder irreführende Aussagen des Präsidenten - mehr als die Hälfte davon stammt aus diesem Jahr. Trump selbst wirft Medien wie der "Washington Post" vor, "Fake News" - also Falschmeldungen - zu verbreiten.